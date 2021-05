서울시, 신규확진 오후 6시까지 144명…1주 전보다 5명 감소

[아시아경제 임춘한 기자] 서울시는 10일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 144명이라고 밝혔다. 같은 시간대로 비교해 전날(9일) 123명보다 21명 많고, 1주 전(3일) 149명보다는 5명 적다. 하루 전체 확진자 수는 9일 141명, 3일 184명이었다.

서울의 일일 확진자 수는 2월 중순부터 대체로 100명대를 유지하다가 3월 말과 4월 초에 가파르게 증가해 최근 1개월간은 평균 200명 안팎에서 오르내리고 있다. 이달 1∼9일 서울의 하루 확진자 수는 182→127→184→238→212→179→242→195→141명이었다.

서울의 코로나19 검사 인원은 주말이나 공휴일에는 줄어들었다가 주중 평일에는 늘어나는 경향이 있다. 검사 결과는 대개 다음날 나와 하루 확진자 수는 그 전날 검사 인원의 영향을 받는다. 서울의 검사 인원은 공휴일(어린이날)인 5일 2만2661명으로 최근 평상시보다 적었다가 평일인 6일과 7일에는 각각 4만1313명, 4만7585명으로 증가했으나, 주말에는 8일 2만5996명, 9일 1만8756명으로 급감했다. 최근 보름간(4월 25일∼5월 9일) 서울에서는 하루 평균 194명이 확진됐으며, 3만2154명이 검사를 받았다. 평균 확진율(전날 검사인원 대비 당일 확진자 수)은 0.6% 수준이었다.

서울의 신규 확진자 144명은 모두 국내 감염으로 추정됐고 해외 유입 사례는 없었다. 집단감염 관련 신규 확진자로 강남구 초등학교 4명, 동대문구 직장(5월 발생 3번째) 3명, 중구 소재 시장 2명, 강남구 학원(5월 발생) 1명, 강북구 음식점 1명, 기타 집단감염 13명 등이 나왔다. 집단감염으로 관리되지 않는 신규 사례로 기존 확진자 접촉이 70명, 감염경로가 불분명한 경우가 50명 발생했다.

집단감염 사례 중 강남구 삼성동 소재 초등학교에서는 5일부터 10일까지 학생·교직원과 그 가족 등을 합해 전국에서 최소 21명이 확진됐다. 시는 교직원과 전교생을 대상으로 검사를 시행 중이며, 학교는 등교 중지 후 14일까지 온라인 수업으로 전환했다.

10일 오후 6시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자는 3만9876명이다. 이날 전체 확진자 수 집계는 다음날인 11일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

