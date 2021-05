"유흥주점 집합금지로 극심한 생활고"…400여명 서울 도심 행진

[아시아경제 임춘한 기자] 유흥주점 점주들로 구성된 한국유흥음식업중앙회는 10일 서울 여의도에서 기자회견을 열고 집합금지 해제와 손실보상을 요구했다.

이들은 "코로나19 방역에 따른 집합금지 명령으로 무려 10개월 동안 영업을 하지 못했다"며 "수입이 없어져 임대료와 공과금 등을 수개월 밀리고 극심한 생활고를 견디다 못해 5명의 회원 업주가 극단적인 선택을 했다"고 주장했다.

이들은 "합법적인 유흥주점에 집합금지가 내려져 불법 유사 유흥업소가 양성되고 있다"며 "정부는 집합금지를 해제해 하루 속히 영업을 할 수 있게 하고, 국회는 손실보상 법안을 하루빨리 통과시켜야 한다"고 덧붙였다.

참가자 400여명은 9명씩 조를 이뤄 청와대 인근까지 10㎞가량을 행진한 뒤 경찰과 큰 충돌 없이 해산했다.

