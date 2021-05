[文4주년연설]경총 "코로나19 극복·경제회복 공감…과감한 규제혁신을"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국경영자총협회는 10일 문재인 대통령의 취임 4주년 특별연설과 관련 "기업활력을 제고 하는데 국가적 역량을 최우선적으로 집중해야 한다"면서 "선제적이고 과감한 규제혁신과 정책 지원 마련에 힘써주길 당부한다"고 논평했다.

경총은 이날 "경영계는 코로나19 위기극복과 경제회복에 방점을 둔 국정 방향에 적극 공감하며, 오늘 대통령의 경제 도약을 향한 정책적 의지 표명이 민간 부문의 경제 활력 촉진에도 긍정적 신호가 되길 기대한다"며 이같이 밝혔다.

경총은 "최근 우리 경제는 수출을 중심으로 회복의 흐름을 보이기는 하나 소비, 고용 등 민생과 관련한 경제지표의 회복은 더디다"면서 "이외 미·중 갈등의 심화, 가계부실 같은 대내외 위험요인 역시 경제회복을 제약할 우려가 높은 상황"이라고 짚었다.

이어 경총은 "앞으로 확실한 경제적 반등을 위해선 그동안 강화 된 고용·사회안전망이란 제도적 기반을 토대로 기업 활력 제고에 국가적 역량을 최우선 집중해야 한다"면서 "또 이를 위해선 우리 기업들이 일자리 창출, 투자 활성화를 통해 경제성장에 기여하고 주도적인 역할을 수행하도록 선제적인 규제 혁신과 정책 마련에 힘써야 한다"고 당부했다.

