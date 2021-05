[아시아경제 이민우 기자] 롯데정보통신 롯데정보통신 286940 | 코스피 증권정보 현재가 39,350 전일대비 1,600 등락률 +4.24% 거래량 72,516 전일가 37,750 2021.05.10 10:33 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정보통신, 동종업계 내 가장 저평가"[클릭 e종목] 1월 데이터센터 완공…여전히 저평가 롯데정보통신[클릭 e종목]"롯데정보통신, 내년 매출1조 클럽 가입 기대" close 은 올해 1분기 연결 기준 매출 2179억원, 영업이익 112억원의 잠정 실적을 거뒀다고 10일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 10.03%, 86.8% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 154.8% 늘어난 152억원으로 집계됐다.

