[신간안내]'인간 연습' 外

◆인간 연습= 사회주의의 몰락 앞에서 좌절하는 한 장기수의 희망 찾기를 그린다. 사회적 신념과 본능적 욕망, 이상과 현실 사이에서 방황하고 실패하는 '인간 연습'의 한 단면을 절절하게 묘사한다. 과거의 이념에 대한 치열한 비판적 성찰을 보여줄 뿐만 아니라 우리 민족의 통일이 어느 지점에서 어떻게 시작돼야 하는지 웅숭깊게 암시한다.(조정래 지음/해냄출판사)

◆자주 감동받는 사람들의 비밀= 아름다운 경험이 우리 몸과 정신에 좋은 영향을 미친다고 역설한다. 어떤 행복도 당연하지 않다는 사실을 깨달아야 가능하다면서 매일 새로운 기적을 만들라고 독려한다. 바쁜 일상 속에서 작은 일에 감동을 느낄 여유조차 없는 현대인에게 삶을 바라보는 태도를 통째로 뒤바꿀 기회를 선사한다.(사라 함마르크란스·카트린 산드베리 지음/김아영 옮김/동양북스)

◆주주 자본주의의 배신= 기업의 목적은 주주 가치의 극대화라는 경영학의 기본 명제를 반박한다. 대형기업 스캔들, 소비자 기만, 환경파괴 등 부정적 측면 때문만이 아니다. 주주에게까지 손해를 끼칠 수 있다고 경고한다. 경영자가 장기적 성과를 낼 기회를 버리고 단기적 성과에 몰두할 수 있다는 이유에서다. 재량권을 가지고 균형을 잡아야 한다고 강조한다.(린 스타우트 지음/우희진 옮김/북돋움coop)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr