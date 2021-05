[아시아경제 박소연 기자] 9일 오전 강원 양양군 수산항 동방 약 8㎞ 해상에서 선박 A호(3t)가 전복됐다.

속초해양경찰서는 승선원 3명을 모두 구조했으나, 이중 1명은 의식 불명 상태로 병원으로 옮겨져 숨졌다.

해경에 따르면 이날 오전 10시 51분께 감시 장비 등을 통해 어선이 전복된 것으로 추정된다는 통보를 받아 경비함정, 구조대, 항공대 등을 급파했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하는 한편, 사고 해역 주변에서 조업하거나 항해하는 선박은 안전에 각별한 주의를 당부했다.

