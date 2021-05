시그니엘 부산, '개관 1주년 기념 패키지' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 시그니엘 부산은 6월1일부터 7월11일까지 투숙할 수 있는 1주년 기념 패키지를 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 패키지는 오션뷰와 향기를 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 객실 1박과 프리미엄 올데이 다이닝 '더 뷰(The View)' 조식 2인, 프랑스 니치 향수 브랜드 '딥디크(Diptyque)' 어메니티 75㎖ 5종을 포함한다. 35만원부터(세금·봉사료 별도) 판매한다. 예약 기간은 5월17일부터 7월11일까지다.

5월10일부터16일까지는 사전 예약 이벤트를 진행한다. 사전 예약 시 객실 한 단계 무료 업그레이드와 추가 할인 혜택을 받아 33만원부터(세금·봉사료 별도) 이용 가능하다.

롯데호텔 리워즈 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 1주년 기념 특별 이벤트도 준비했다. 7월11일까지 롯데호텔 공식 홈페이지에서 시그니엘 부산 객실 또는 패키지 예약 후 별도의 이벤트 페이지에서 응모할 수 있다. 투숙 완료한 고객 중 추첨을 통해 시그니엘 부산 로얄 스위트 룸 1박(더뷰 조식 2인 포함) 등 경품을 증정한다. 당첨자는 7월 넷째 주 개별 연락할 예정이다.

