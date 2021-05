경총 "대기업 임금 인상 최소화, 고정급보단 성과급으로 보상"

경총 '2021년 임금조정과 기업 임금정책에 대한 경영계 권고' 회원사 송부

여력이 있는 기업은 가능한 재원 고용 확대 및 중소협력사의 경영 여건 개선에 활용

연공 중심의 임금체계, 직무·성과 중심으로 개편 노력 당부

[아시아경제 김혜원 기자] 한국경영자총협회가 고임금 대기업의 올해 임금 인상을 필요 최소한의 수준으로 시행할 것을 권고했다. 실적이 좋은 기업도 기본급 같은 고정급 인상은 최소화하고 일시적 성과급 형태로 근로자에게 보상할 수 있도록 하라는 취지다. 또 여력이 있는 기업의 경우 확보 가능한 재원을 임금 인상보다는 고용 확대나 중소 협력사의 경영 여건 개선에 적극 활용할 것을 함께 권고했다.

경총은 7일 각 회원사에 '2021년 임금 조정과 기업 임금 정책에 대한 경영계 권고'를 송부했다고 9일 밝혔다.

권고는 코로나19로 인한 경기 회복의 불확실성과 청년실업 심화, 부문별 격차 확대 등 최근 우리 경제의 제반 여건을 감안해 '고용 확대', '사회적 격차 해소'와 '공정한 보상 체계 구축'에 초점을 뒀다는 설명이다.

올해 임금 조정 기본 원칙에 대해 경총은 지난해 코로나19 등 경기 충격에 대한 회복세가 업종·규모별로 큰 차이를 보이고 있는 상황이며, 이미 임금 수준이 높은 대기업 고임근로자의 지나친 임금 인상은 중소기업이나 취약계층에게 상대적 박탈감을 주고 사회적 갈등을 초래할 수 있다는 점을 고려했다고 강조했다. 지난해 좋은 실적을 거둔 기업이 근로자에게 보상하는 것 자체는 문제가 없지만, 우리나라의 연공급 임금 체계 특성 등을 고려할 때 이 역시 일시적 성과급 형태로 보상할 것을 권고했다.

경총은 현재 우리 노동시장은 민간기업 고용 부진이 장기간 이어지고 있고, 특히 우리의 미래를 짊어지고 갈 청년층의 실업이 심각한 상황이라고 우려하였다. 또한 노동시장 내 임금·근로 조건 격차도 해소되지 않고 있다고 봤다. 이에 이미 임금 수준이 높고 지불 여력이 있는 기업에서 임금 인상을 자제하고, 그 재원으로 일자리 창출과 중소 협력사를 위해 활용한다면 기업의 사회적 책임을 다하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 활성화하고, 나아가 사회통합의 기반을 마련하는 데 큰 보탬이 될 것이라고 강조했다. 우리나라 5~9인 사업장 근로자 월 평균임금을 100으로 봤을 때, 500인 이상 사업장 근로자의 월 평균임금은 199.1로 프랑스(157.7) 미국(154.2) 일본(129.6)보다 높은 것으로 조사됐다.

이 밖에도 경총은 공정하고 유연한 노동시장 구축을 위해 우리 기업의 임금 체계를 기존 연공 중심 임금 체계에서 일의 가치와 개인의 성과, 기업 실적을 반영하는 직무·성과 중심 임금 체계로 개편할 것을 요청했다. 특히 경총은 우리 기업들이 공정하고 합리적인 보상 체계를 마련하는 데 어려움이 없도록 임금 체계 변경 절차의 경직성 해소 등 관련 제도 개선을 위한 적극적인 정책 건의 활동을 전개해 나갈 것이라고 했다.

류기정 경총 전무는 "코로나19 이후 심화된 경제 및 노동시장 환경의 불확실성을 고려할 때 이미 높은 국내 대기업 임금 수준을 더 높이는 것보다는 고용을 확대하고, 직무와 성과 중심 보상 체계를 구축해 공정한 노동시장을 조성하는 것이 더욱 시급하다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr