中 우주발사체 9일 남태평양 추락할 듯…"한반도 추락 가능성 없어"

[아시아경제 이기민 기자] 과학기술정보통신부가 8일 중국 우주발사체 '창정-5B호'의 잔해물이 9일 오전 11시40분께 남태평양에 추락할 것으로 보인다고 밝혔다.

창정-5B호는 중국이 지난달 29일 발사한 우주발사체로, 우주 정거장 모듈을 운송하는 역할을 한다. 발사체 무게는 800t이 넘는다. 추락 중인 잔해물은 이 발사체의 상단으로 무게 20t·길이 31m·직경 5m로 추정된다.

과기정통부는 이달 5일 추락 징후를 인지한 후 우주위험 감시기관인 한국천문연구원과 창정-5B호 잔해물 궤도 변화를 감시해왔다.

창정-5B호의 잔해물은 한반도를 지나지 않고, 다른 물체와 충돌하는 등의 궤도 변화가 발생하지 않는다면 한반도에 추락할 가능성은 없다고 천문연은 보고 있다.

천문연의 8일 새벽 경주 영천 보현산에 설치된 우주감시 전담장비 전자광학감시 네트워크 5호기(OWL5)로 예상 궤도를 관측했다.

천문연은 앞서 지난해 7월 '소유즈-4'와 이달 초 '창정-3B'의 로켓 잔해가 지구로 떨어지는 시간과 낙하지점을 실제와 근사하게 예측한 바 있다.

과기정통부는 "최종 추락 시점까지 천문연과 궤도 변화를 계속 면밀히 모니터링할 계획"이라고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr