속보[아시아경제 임주형 기자] 정은경 중앙방역대책본부장은 8일 세종시 아름동 예방접종센터를 찾아 화이자 백신을 접종하러 온 어르신들에게 안심하고 접종할 것을 당부했다.

그는 "코로나19 백신에 대한 이상 반응은 0.1% 정도이고, 발열·근육통 증상이 대부분이니 접종에 참여해달라"고 격려했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr