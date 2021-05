도쿄올림픽 개최 의지 강조한 IOC…"취소 계획 없다"

취소나 연기 계획 묻자…IOC 조정위원장 "없다"

일본은 이달말까지 도쿄도 등 4개 지역 긴급조치 연장

[아시아경제 한진주 기자] 국제올림픽위원회가 오는 7월 개최 예정인 도쿄올림픽을 예정대로 개막하겠다고 밝혔다.

8일(현지시간) AFP 등 외신에 따르면 존 코츠 IOC 조정위원장이 시드니에서 열린 연례 총회에서 도쿄 올림픽 취소 계획에 대한 질문에 "없다"고 답했다.

코츠 조정위원장은 백신이 없는 상황에서도 코로나19 대응책을 강구해왔다며 "이제 상황이 나아지고 있으며 올림픽은 (예정대로) 진행될 것"이라고 말했다.

코츠 조정위원장은 스가 요시히데 일본 총리가 지난달 16일 조 바이든 미국 대통령을 만났을 때도 도쿄올림픽을 일정대로 개최하겠다는 의사를 전달했다고 덧붙였다.

코츠 조정위원장은 선수들과 일본 국민의 안전을 지킬 수 있다고 자신했다. 지난 6일 화이자는 도쿄 올림픽과 패럴림픽에 참가하는 선수단과 직원들에게 백신을 기부하겠다고 발표한 바 있다.

문제는 일본의 코로나19 감염 확산세가 지속되고 있다는 점이다. 일본 정부는 7일 도쿄도를 비롯한 광역자치단체에서 코로나19 긴급사태 기간을 이달 말로 20일 연장하고 후쿠오카와 아이치현 등에도 긴급사태를 추가 선포했다.

