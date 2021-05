함양군, 소통과 협력 위한 도의원 초청 정책간담회 개최

7일 서춘수 군수·김재웅 도의원 참석 주요 현안 사업 해결 머리 맞대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 7일 군청 소회의실에서 서춘수 군수, 김재웅 도의원, 부군수, 국·소장과 부서장 등이 참석한 가운데 소통과 협력의 도의원 초청 정책간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회는 4. 7 보궐선거에서 당선된 김재웅 경남도의원을 초청해 함양군의 현황을 설명하고 주요 당면 현안 사업을 함께 고민하는 자리였다.

서 군수는 본격적인 간담회에 앞서 “오늘은 도의원님과 함께 함양의 미래를 고민하고 이를 해결하기 위한 첫 간담회 자리”라며 “부족한 재정 여건을 가진 우리 군으로서는 무엇보다 도의 지원이 중요한 상황으로 도의원님의 소중한 고견과 적극적인 협력을 요청한다”라고 전했다.

이어 본격적인 간담회에서는 현안 사업 설명 및 건의 사항 등을 보고하고 적극적인 협력을 요청하는 등 주요 현안 사업들에 대한 다양한 의견이 오갔다.

김재웅 도의원은 “우리 군의 발전을 위해 최선을 다해 지역 현안이 해결될 방안을 마련해 도청 각 부서를 찾아가 사업 필요성을 설명하고 예산이 확보될 수 있도록 적극적으로 협조해 나가겠다”라고 밝혔다.

이번 간담회 이후 서 군수와 김재웅 도의원은 군정에 대해 의논하고, 함께 고민하는 자리를 자주 만들자고 약속하는 등 지역발전과 주민 불편 사항 해소를 위해 힘을 모으기로 했다.

