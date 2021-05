인포마크, AI 학습기 '스피킹 버디' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 인포마크가 자체 개발한 인공지능(AI) 학습기 '스피킹버디'를 출시한다고 7일 밝혔다.

인포마크는 키즈폰 '준'과 AI 스피커 '클로바 프렌즈' 시리즈의 개발·제조사다.

'스피킹버디'는 AI 음성인식과 자연어 처리 기술을 바탕으로 학습자와 일대일 대화를 통한 영어말하기 교육에 특화된 기기다.

AI 챗봇과 자연스럽게 대화하면서 초등 영어 5종 교과서 기반으로 개발된 영어 학습 콘텐츠, 초등 필수 교육 단어 1200개 등을 익힐 수 있다.

세계적으로 유명한 수학 애플리케이션 '토도수학'도 탑재됐다. 2000개 이상 수학 활동을 포함한 유치원·초등 기초 수학 종합 과정을 경험할 수 있다.

인포마크 관계자는 "스피킹버디는 태블릿이나 PC 등과 달리 유해 애플리케이션을 원천적으로 차단해 학습에만 집중할 수 있는 것이 장점"이라며 "특히 원어민 교사의 유무와 비대면 교육 등 지역적·경제적 지위에 따라 심화하고 있는 학력 격차 해소에 보탬이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

