통계청-신한은행, 금융 데이터 활용 공동연구 MOU 체결

[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청과 신한은행은 7일 금융 데이터를 활용한 공동연구 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

통계청에 따르면 양 기관은 이날 오전 서울 중구 신한은행 본점에서 주요 관계자가 참석한 가운데 MOU 체결식을 가졌다. 이를 통해 ▲금융정보 활용 분석을 위한 자료 제공 및 공동 이용 ▲빅데이터 기반 금융정보 활용 분석 공동 연구 등에 상호 협력할 것을 합의했다. 이번 MOU는 공공데이터와 민간 빅데이터를 연계 분석하게 된 민관협력 사례로, 향후 빅데이터 활용성 및 공익적 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 설명이다.

류근관 통계청장은 "정부와 민간이 데이터 결합 및 연계 분석을 하는 또 하나의 협력 사례"라며 "통계청의 'K-통계시스템' 정립 측면에서도 의미 있는 사례가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 아울러 "통계청이 그간 축적해 온 데이터 구축, 결합, 분석 경험과 신한은행의 적시성 있고 다양한 금융 데이터 활용으로 데이터 가치를 높이고 시너지 효과를 낼 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

진옥동 신한은행장은 "양 기관의 전문성과 기반 여건을 바탕으로 신한은행이 보유한 금융 데이터의 연계 및 분석이 정부·민간 협업의 사례를 확대하는 계기가 될 것"이라며 "데이터 전문기관으로서 통계청이 축적한 방대한 데이터와 금융업의 선구적 역할을 하는 신한은행의 금융 데이터 활용으로 사회 문제를 진단하고, 이에 대한 데이터 기반의 의사결정을 마련하는 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr