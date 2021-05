정의용, 한·영 전략대화에서 한반도비핵화·코로나19 논의

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 6일(현지시간) 영국 런던에서 도미닉 랍 외교장관과 만나 한반도 비핵화, 코로나19 등 다자 차원의 국제협력 방안에 대해 논의했다.

외교부는 주요 7개국(G7) 외교개발장관회의 참석차 현지를 방문한 정 장관이 랍 장관과 제6차 한·영 전략대화를 개최했다고 7일 밝혔다.

양 장관은 한·영 자유무역협정(FTA)의 충실한 이행을 통해 포스트 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 시대 협력을 강화하기로 했다. 영국의 인도·태평양 중시 정책과 한국의 신남방정책이 호혜적 성과를 거둘 협력 방안도 모색하기로 했다.

양 장관은 기후변화와 코로나19 대응 등 범세계적 현안 해결을 위해 양자를 넘어 G7 등 다자 차원의 국제협력 강화가 긴요하다는 데 인식을 같이했다.

한국이 이달 말 개최하는 서울 녹색미래 정상회의(P4G 정상회의)와 영국이 11월 주최하는 제26차 기후변화 당사국회의(COP26)의 성공적 개최를 위해 공조를 강화하기로 했다.

백신의 공평한 배분을 포함해 코로나19 극복을 위한 국제 연대와 협력 강화를 위해 노력하기로 했다.

정 장관은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화구축을 위해 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 영국의 지속적인 관심과 협조를 당부했다.

이에 랍 장관은 한반도 비핵화 및 남북관계 개선 노력에 대한 영국의 지지 입장을 재확인했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr