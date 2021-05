검찰, 조대식 SK수펙스추구協 의장 소환 조사(종합)

[아시아경제 김형민 기자] 최신원 SK네트웍스 회장의 배임 혐의에 가담한 의혹을 받는 SK그룹의 2인자 조대식 SK수펙스추구협의회 의장이 7일 검찰에 출석했다.

최 회장의 비리 의혹을 수사해 온 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 전준철)는 이날 오전 조 의장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. 조경목 SK에너지 대표이사도 함께 출석했다.

검찰은 앞서 SK그룹에 손해를 끼치면서 계열사를 사적인 목적으로 이용한 혐의로 기소된 최 회장의 혐의에 그룹 차원의 개입이 있었는지 여부를 추가로 조사하고 있다.

이번 조 의장과 조 대표의 소환조사도 같은 맥락으로 알려졌다.

검찰은 이들이 최 회장과 함께 2015년 자본잠식 상태에 빠진 SK텔레시스의 유상증자에 SKC가 무리하게 700억원을 투자하도록 만들어 상장사인 SKC에 손해를 끼친 것으로 보고 있다.

최 회장은 당시 SK텔레시스 대표였고 조 의장은 SKC 이사회 의장, 조 대표는 SK그룹 재무실장이었다. 조 의장은 당시 SK텔레시스 유상증자에 SKC가 투자하는 안건을 승인했고 조 대표는 SK텔레시스 경영 정상화를 위한 태스크포스(TF) 팀장을 맡은 것으로 알려졌다.

검찰은 조 의장과 조 대표를 상대로 당시 유상증자 참여 결정이 어떻게 이뤄졌는지, 그룹 차원의 지원이 있었는지 등을 따져 물을 예정이다.

하지만 재계 일각에서는 SK텔레시스가 당시 SKC의 유상증자 덕분에 이듬해부터 당기 순이익이 흑자로 돌아선 만큼 통상적인 경영활동으로 봐야 한다는 의견도 나온다.

