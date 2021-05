[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 어버이날을 맞아 지역 어르신들을 대상으로 직접 만든 국, 반찬 등을 전달하는 ‘든든 도시락’ 전달 행사를 실시했다고 7일 밝혔다.

대한적십자사 대구지사와 함께 진행한 본 행사는 코로나19 지속에 따라 매년 진행하던 무료급식 행사를 대신한 행사로, DGB대구은행 임직원과 대학생홍보대사, 대한적십자사 대구지사 자원봉사자 등 약 40여명이 참석했다. 도시락은 달서구 지역 취약계층 어르신 350여 세대에 전달된다.

