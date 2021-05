웅진식품, 100% 식물성 비건 쌀음료 ‘아침햇살 미유’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 웅진식품이 100% 식물성 쌀음료 ‘아침햇살 미유’를 출시한다고 7일 밝혔다.

‘아침햇살 미유’는 국산 쌀에 ‘가바’를 더한 100% 식물성 쌀음료 제품이다. 쌀에 영양이 풍부한 발아현미까지 첨가해 쌀 본연의 영양을 담아냈다.

한국비건인증원에서 원료뿐 아니라 제조 공정까지 꼼꼼하게 따져 비건 인증을 받은 제품으로, 유당불내증이 있는 소비자들도 편하게 마실 수 있다. 또한 쌀눈에 함유된 영양소 중 하나인 가바 미강 추출물 411㎎이 함유돼있어 건강까지 챙길 수 있다. 용량은 190㎖다.

장문영 웅진식품 아침햇살 담당 브랜드 매니저는 “최근 전 세계적으로 식물성 식품 시장이 성장함에 따라 쌀의 영양과 가바성분 까지 담은 비건 쌀음료를 출시하게 되었다”며 “고소하면서도 깔끔한 맛의 아침햇살 미유와 함께 비건 라이프를 즐겨보시길 바란다”고 전했다.

한편, 웅진식품은 아침햇살 미유 출시를 기념해 오는 19일까지 공식 홈페이지에서 이벤트를 진행핸다. 홈페이지 이벤트 페이지 내에서 간단한 제품명 퀴즈에 참여하면 응모가 완료된다. 추첨을 통해 아침햇살 미유 1박스(24입)을 증정한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr