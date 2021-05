GM, '2020 지속가능경영 연간보고서' 발간…친환경 경영 가속 페달

[아시아경제 이기민 기자] 제너럴모터스(GM)가 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 성과와 탄소 중립을 실현하기 위한 새 목표가 담긴 11번째 지속가능경영 연간보고서를 발간했다고 7일 밝혔다.

보고서에는 안전, 환경, 인력 등 주요 우선순위들에 대한 최신 자료를 제공하는 GM의 ESG 데이터 센터가 소개됐다. 또한 GM의 ESG 운영 관련 세부 전략, 완전 전동화 시대로의 패러다임 전환, 다양성, 공정함과 포용성 등도 포함됐다.

GM의 지속가능 경영을 위해 ▲2025년까지 글로벌 사업장 내 매립지 및 소각장에서 90% 이상 폐기물 전환율 달성 및 모든 1차 헙력업체의 지속가능 경영 프로그램 등록 ▲2030년까지 포장재 100% 생분해성·지속가능 원재료 주로 사용 ▲2035년까지 운영상의 에너지 이용 집약도 35% 감축 등을 목표로 제시했다.

앞서 GM은 올해 초 2035년까지 새로 출시되는 경량자동차의 배기가스 배출을 없애고 2040년까지 탄소중립 실현 및 과학에 기반한 온실가스 배출 감축 목표를 위해 노력하겠다고 밝힌 바 있다.

GM은 바이든 정부의 기후 대응 약속 및 2030년까지의 온실가스 배출 절감을 위한 기후 목표 설정을 지지하는 공개 서한에도 서명했다.

뿐만 아니라 GM은 연간 데이터를 탄소정보공개프로젝트(CDP), 지속가능 회계 표준 위원회(SASB), UN 글로벌 컴팩트(UNGC), UN 지속가능발전목표(UN-SDGs) 등 다수의 기업 재무정보 공개 양식에 따라 보고하고 있다.

메리 바라 GM 회장은 "일순간 역사의 모든 것을 바꾸는 거대한 기술 변혁은 종종 사람들을 소외시킨다"며 "GM의 완전 전동화 시대로의 전환은 공정하고 포용적일 것"이라고 강조했다.

