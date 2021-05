통신3사, 'PASS'로 농협과 인증·마이데이터 사업 협력

농협 주요 금융앱에 PASS 인증서 단계적 도입해 고객 편의 제고

PASS 기반 마이데이터 사업 협력으로 본인 인증절차 쉽고 간편하게 개선

[아시아경제 구은모 기자] 이동통신 3사는 농협과 인증플랫폼 '패스(PASS)' 기반 비대면 인증 사업과 마이데이터 사업 활성화를 위한 업무협약을 체결한다고 7일 밝혔다. 이날 열리는 협약식에는 통신 3사를 대표해 SK텔레콤이 참석한다.

통신 3사와 농협은 이번 업무협약을 통해 ‘PASS 인증서’를 농협상호금융의 모바일 금융 플랫폼인 ‘NH콕뱅크’에 우선 도입하며, 향후 농협의 전자 금융서비스 전반으로 적용범위를 확대해 나갈 예정이다.

아울러 PASS 플랫폼을 통한 마이데이터 사업 협력도 함께 추진한다. 마이데이터 서비스를 위해선 여러 금융기관에 흩어진 개인의 정보를 끌어오는 과정에서 본인 인증이 반드시 필요하다. PASS 인증서는 본인인증 과정에서 불편함이 없도록 마이데이터 인증을 처리하는 서비스를 제공하며, 농협은 인증 과정에서 PASS 플랫폼을 통해 자사 마이데이터 금융 상품을 홍보하고 가입 고객을 확보한다는 계획이다.

또한 SK텔레콤은 비대면 인증 경쟁력 강화를 위해 ‘PASS 통합인증’ 서비스를 추진한다. PASS 통합인증은 통신사가 운영하고 있는 ▲본인확인 ▲전자서명 ▲신분증 확인 등 여러 인증 서비스를 결합해 인증 과정을 간소화한 서비스다. SK텔레콤과 농협은 PASS 통합인증 서비스를 통해 농협 비대면 금융상품 가입을 위한 인증 과정에서 보안성은 높이면서도 절차는 간소화해 고객의 사용성을 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

통신 3사의 PASS 인증서 발급 건수는 지난달 말 기준 2800만건을 넘어서는 등 증가 추세를 보이고 있다. PASS 인증서는 전자서명법 개정 후 공인인증서가 폐지된 인증 시장에서 다양한 제휴사를 지속 확대해 현재 우정사업본부, 고용보험, 삼성증권, 현대카드 등 약 200여개 기관에서 간편인증 수단으로 활용되고 있다.

이재식 농협중앙회 상호금융대표이사는 “이번 협약이 농업인을 비롯한 모든 고객이 쉽게 이용할 수 있는 금융 서비스의 발판이 되기를 바란다”며 “고객 편의 향상은 물론 마이데이터 등 새로운 시장 변화에도 적극 대응하여 농업과 농촌에 실질적인 보탬이 되는 혁신 서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.

오세현 SK텔레콤 인증CO장은 “PASS 인증 플랫폼이 사설인증 시장에서 인정을 받았다는 점에서 상징적인 의미가 있다”며 “앞으로도 SK텔레콤은 인증 기술을 활용해 고객이 편리하고 안전하게 금융을 이용할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 밝혔다.

