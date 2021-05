KT, 클라우드 기반 경비지출관리 솔루션 출시

비즈플레이 합작

'KT 클라우드 비즈플레이' 출시

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 가 경비지출 관리 서비스 전문기업인 비즈플레이와 클라우드 기반 경비지출관리 서비스인 ' KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 클라우드 비즈플레이'를 출시한다고 7일 밝혔다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 클라우드 비즈플레이는 과거 수기로 진행하던 기업의 경비지출관리 업무를 클라우드 환경의 PC와 모바일로 처리할 수 있는 경비지출관리 솔루션이다. 카드사 제휴를 통해 카드 영수증 사용내역을 솔루션에 바로 받아 지출 확인, 정산, 관리까지 비대면으로 진행할 수 있다.

주요 제공 기능으로는 ▲영수증 자동화 처리 및 통합관리 ▲거래 명세서 자동 수집 ▲출장 비용 정산 ▲경비지출 규정관리 ▲경비지출 보고서 ▲ERP 연동 지원 등이 있다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 는 비즈플레이를 공공기관에서도 활용할 수 있도록 공공기관 전용 클라우드인 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close G-클라우드 보안 인증추진을 검토 중이다. 중앙정부, 금융기관 등이 국내 최고 수준의 보안 요건을 갖춘 클라우드 환경에서 경비지출관리 업무를 할 수 있게 한다는 계획이다. 서비스 출시와 동시에 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 스포츠, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close M&S 등 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 그룹사에서도 도입을 추진하고 있다. 향후 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기술, 로봇프로세스자동화(RPA) 솔루션 등 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 디지털 플랫폼 역량을 결합해 상품도 고도화할 예정이다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 클라우드 비즈플레이는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 클라우드 비즈스토어 웹사이트에서 가입할 수 있다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 는 상품 출시를 기념해 7월 31일까지 신규 가입하는 고객에게 3개월(무약정)~6개월(약정 계약) 무료 혜택을 제공한다. 다음달 30일까지 비즈스토어를 통해 신규 가입하면 추첨을 통해 아이패드, 커피머신 등 경품도 제공한다.

이미희 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close Cloud/DX사업본부장 상무는 "비즈플레이에 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 의 클라우드 운영 노하우를 접목해 기업 경비지출관리 혁신에 도움이 되길 기대한다"며 " KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 클라우드는 앞으로 각 업계의 탑플레이어 솔루션사들과 협력하는 성공사례들을 발굴해 중소 사업자와 동반성장을 지속하겠다"고 말했다.

한편, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 는 올해 SaaS(Software as a Service) 파트너사들과의 사업 협력 강화하는 전략을 추진 중이다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 367,621 전일가 29,300 2021.05.07 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “1분기 기준 최대 영업이익” 나스미디어, 1분기 영업익 60억… 전년比 33%↑국민연금, KT 지분 늘렸다.. 12.20%KT, 우리은행·한국IBM과 금융권 AI 고도화 위한 'AI 랩' 구축 close 는 클라우드향 SaaS를 구현하려는 경쟁력있는 파트너사에게 가격 경쟁력 높은 클라우드 인프라를 제공하고 상품 출시 이후 B2B 판로개척과 공동마케팅을 지원하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr