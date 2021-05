3월 경상흑자 78억2000만달러…11개월 연속 흑자

한국은행 7일 '2021년 3월 국제수지(잠정)' 발표

상품수지 79억2000만달러 흑자

[아시아경제 장세희 기자]선박·항공 운임지수와 배당소득 증가로 경상수지가 11개월 연속 흑자 기조를 이어갔다.

한국은행이 7일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 3월 경상수지는 78억2000만달러 흑자로 집계됐다.

지난해 5월 이후 11개월째 흑자일 뿐 아니라 작년 같은 달(59억4000만달러)보다 18억8000만달러 늘었다.

상품수지 흑자는 79억2000만달러로 전년 동월(69억6000달러) 대비 9억6000만달러 늘었다.

1년 전보다 수출(543억8000만달러)이 18.5%(84억8000만달러), 수입(464억6000만달러)이 19.3%(75억2000만달러) 증가했다.

서비스수지는 9000만달러 적자를 기록했다. 특히 선박·항공 운임지수가 급등한 덕에 운송수지가 작년 3월 9000만달러 적자에서 올해 3월 6억9000만달러 흑자를 기록했다.

여행수지 적자(3억6000만달러)는 작년 같은 달(3억7000만달러) 보다 1000만달러 축소됐다.

본원소득수지 흑자(12억8000만달러)도 배당소득 증가에 힘입어 1년 전보다 4억2000만달러 늘었다.

금융계정 순자산(자산-부채)은 3월 중 100억1000만달러 늘었다. 직접투자의 경우 내국인의 해외투자는 42억2000만달러로 크게 증가했고, 외국인의 국내투자는 19억7000만달러 늘었다.

증권투자에서는 내국인 해외투자가 64억3000만달러, 외국인의 국내 증권투자가 72억7000만달러 증가했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr