[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆DRB동일=지분투자 미국 프리사이즈오토메이션 주식 126억원에 처분

◆선도전기=부산교통공사와 56억원 규모 공급계약 체결

◆교촌에프앤비=5월12일자로 보통주 181만9961주 의무보유해제

◆기업은행=5월11일자로 2937만9034주 의무보유해제

◆계룡건설산업=842억원 규모 양주옥정 아파트건설공사 공급계약 체결

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr