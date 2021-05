속보[아시아경제 임철영 기자] 화이자가 오는 7월 23일 개막하는 일본 도쿄올림픽 참가 선수와 관계자들을 대상으로 코로나19 백신을 기부하겠다고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr