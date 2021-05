[포토]이선희 팬클럽·맛정, 어버이날 후원품 용산복지재단 기탁

어버이날 기념…4일 재단에 부식·떡 20세트 전달

[아시아경제 박종일 기자] 가수 이선희 공식홈페이지, 다음카페 이선희닷컴 공식커뮤니티와 농업회사법인 맛정이 지난 4일 용산복지재단(이사장 이상용)에 홀몸어르신 후원품(부식·떡 20세트)을 전달했다.

어버이날을 맞아 지역 어르신들께 감사, 존경의 뜻을 전하기 위해서다.

이날 전달식에는 창원, 대구 등에서 온 이선희 팬클럽 회원, 맛정, 용산복지재단 관계자가 참석했다.

재단은 후원받은 물품을 지역 내 홀몸어르신 가구에 전달할 예정이다.

가수 이선희는 데뷔 초기부터 심장병 어린이 돕기, 소년소녀가장 돕기를 비롯, 꾸준한 선행을 실천하며 나눔 활동의 모범이 돼 왔다.

이선희 팬클럽 또한 가수 행보에 발맞춰 다양한 기부, 봉사활동을 하고 있으며 지난해 9월 맛정·용산복지재단과 명절 위문품 기부협약을 맺었다.

팬클럽 관계자는 “이선희 공식홈페이지 개설 20주년을 기념, 홈페이지 개편작업을 했다”며 “이 기쁨을 용산구 어르신들과 함께 나누고자 한다”고 밝혔다.

박민훈 맛정 대표는 “가정의 달 소외된 어르신들에게 작은 마음을 전달하게 돼 감사하다”며 “이선희 팬클럽과 함께 후원행사에 적극 동참할 것”이라고 말했다.

