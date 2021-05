'AZ백신 접종후 사망' 50대 한의사, 1차 소견서 동맥경화…당국 "정밀검사 필요"(상보)

육안소견상 심장이상·동맥경화 일부 확인…오는 7일 인과성 평가

[아시아경제 김지희 기자] 경남 함안군에서 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신 접종 후 사망한 것으로 신고된 50대 한의사와 관련해 방역당국이 정밀조사를 진행하고 있다고 밝혔다.

박영준 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사지원팀장은 6일 정례브리핑에서 "지난 3일 부검이 시행돼 1차 부검 육안소견상으로는 심장에 이상이 있는 것처럼 보이고, 동맥경화가 일부 확인됐다"며 "이것이 사망에 어떤 영향을 미쳤을지는 추가적으로 정밀검사가 진행돼야 사인이나 부검에 대해 정확하게 이야기할 수 있을 것"이라고 말했다.

추진단에 따르면 해당 한의사는 지난달 26일에 AZ 백신을 접종 받았다. 하루 뒤인 27일부터 발열, 근육통 등 증상이 시작돼 30일까지 자택에서 휴식을 취했다. 이어 이달 1일 요양보호사 방문 당시 발열이 있었으나 본인이 혼자 있기를 희망해 당일 혼자 지냈다. 이후 다음날인 2일 사망 상태로 발견됐다. 사망 추정시간은 발견 전날인 1일이다.

일단 당국은 오는 7일 지자체의 인과성 평가에 이어 피해조사반 회의를 통해 심의할 예정이다. 박 팀장은 "최종 부검 소견이 나오면 인과성 평가에 반영할 예정"이라며 "백신접종에 의해 사망했다고 하면 백신의 인과성이 인정된 부분에 있어서는 국가 피해보상 제도에 따라 보상금이 지급되는 것으로 알고 있다"고 설명했다.

한편 의료진들 사이에서도 백신 접종에 대한 불인감이 커질 수 있다는 우려에 대해 정은경 추진단 단장은 "현재 예방접종 후 이상반응에 대해 모니터링을 해보면 AZ 백신의 경우 젊은 층에서는 전신 또는 국소 반응이 발생이 상당수 있었다"며 "그 부분에는 처음보다는 어느 정도의 이상반응이 생기는지, 어떻게 회복이 되는지에 대한 부분들을 알고 있기 때문에 적절하게 수분섭취나 진통소염제, 진통해열제 등으로 조정이 가능하다고 보고 있다"며 "희귀혈전증 등 의심 증상에 대한 부분들과, 의심됐을 때 어떻게 진단과 치료를 하는지에 대해서는 계속 의료기관과 접종자들에게 안내하고 있어 최대한 피해를 줄일 수 있게끔 대응체계를 가동하고 있다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr