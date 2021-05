경남도, 양산지역 의생명·의료기기 기업 간담회 개최

바이오헬스기업 5개 사 및 양산부산대병원 관계자 초청 건의 사항 청취

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6일 양산부산대학교병원에서 의·생명·의료기기 기업 5개 사와 병원 관계자를 초청해 '의·생명·의료기기 기업 간담회'를 개최했다.

간담회에는 박종원 경남도 경제부지사와 양산부산대학교병원 김건일 병원장을 비롯한 병원 관계자와 황태호 ㈜바이오녹스 대표, 김준홍 ㈜타우피엔유메디컬 대표, 김재호 ㈜하이셀텍 대표, 이요한 ㈜cen 대표, 김영민 ㈜피글 팀장(대표 김규천) 등 5개 기업 관계자가 참석했다.

기업 대표들은 양산부산대학교병원 교육·의료 복합인프라와 연계할 수 있는 병원 내 제조시설 구축의 필요성을 강조했다. 이를 위한 벤처기업집적시설 지정 등을 도에 건의했다.

아울러 고부가가치 의약산업 육성 필요성을 언급하며 양산부산대학교병원 내 소속 교원의 활발한 창업 활동에 대해 도에서 지속적인 관심을 가져 달라고 당부했다.

박 경제부지사는 "고부가가치의 바이오헬스 창업과 기업 성장이 원활하게 이뤄지면 지역 경제 활성화로 이어진다"며 "고령화와 건강에 관한 관심이 높아지면서, 바이오 분야는 산업발전과 확대가 지속될 전망으로 관련 산업이 한 단계 도약할 수 있는 계기를 만들겠다"고 밝혔다.

한편 도는 정부의 미래핵심 동력 Big 3에 바이오·헬스 분야가 포함됨에 따라 차세대 바이오헬스 산업의 육성을 위해 관련 신규 사업을 기획해 정부 건의를 진행 중이다.

