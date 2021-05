여수시 농산물 전국에 알릴 공동상표 디자인 공모

5월 10일부터 6월 9일까지 접수…총 상금 500만 원

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시(시장 권오봉)가 품질 좋은 여수시 농산물의 브랜드가치를 한층 더 높여 소비자에게 친근하게 다가가기 위해 다음 달 9일까지 ‘농산물 공동상표 디자인 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

시에 따르면 이번 공모전은 농산물 수입개방과 유통환경 변화에 대응하고 소비자 신뢰도 제고를 통한 농가소득 증대에 기여하기 위해 추진한다.

여수시 농산물 공동상표는 기존의 ‘금갓고운’이 있으나 돌산갓의 이미지가 커 농가의 활용도가 낮음에 따라 지역 모든 농산물을 아우를 수 있는 참신한 디자인 개발이 필요했다.

전국 누구나 참여 가능하며, 여수시 도시브랜드인 섬섬여수(BI)를 활용해 특정 농산물을 부각시키지 않고 다양한 농산물을 포용할 수 있는 디자인을 만들면 된다.

참여 희망자는 다음 달 9일까지 여수시 홈페이지 고시공고에서 접수서류 등을 확인하고 우편 또는 이메일로 접수하면 된다.

시는 우수작품 5점을 선정해 최우수 1명(250만 원), 우수 1명(100만 원), 장려 3명(각 50만 원)에게 총 500만 원을 시상할 예정이다.

당선작 선정은 전문가로 구성된 심사위원회에서 평가를 거쳐 6월 중 개별통보와 함께 여수시 홈페이지에 결과를 발표할 계획이다.

당선작은 포장재 인쇄, 전시, 홍보, 온라인 등 여수시 농산물 홍보를 위해 활용된다.

시 관계자는 “이번 공모전을 통해 여수시 농산물이 소비자들에게 친근하게 다가갈 수 있도록 참신하고 신선한 디자인이 많이 출품되길 바란다”고 말했다.

