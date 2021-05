고흥군, 코로나 19 예방접종 AZ백신 사전예약 실시

70~74세 6일부터, 65~69세 오는 10일부터, 60~64세 13일부터 예약 시작.

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 코로나 19 예방접종을 시작하는 60~74세 어르신, 만성중증호흡기질환자, 유치원·어린이집 교사, 초등학교 (1~2학년) 교사 등을 대상으로 원활한 접종을 위해 사전예약을 시행한다고 6일 밝혔다.

예방접종 예약은 접종대상자가 70~74세(1947~1951년생)와 만성중증호흡기질환자의 경우 6일부터, 65~69세(1952~1956년생)의 경우 오는 10일부터, 60~64세(1957~1961년생)와 유치원·어린이집 및 초등학교 (1~2학년) 교사, 돌봄인력 그리고 사회필수인력, 보건의료인 돌봄종사자 등 2분기 미접종자들은 오는 13일부터 순차적으로 사전예약을 진행한다.

사전예약 대상자는 군 관내 위탁의료기관 가운데 가까운 의료기관을 정해 사전예약을 하면, 65~74세 그리고 만성중증호흡기질환자는 오는 27일부터, 60~64세와 유치원·어린이집 및 초등학교(1~2학년)교사, 돌봄인력 그리고 사회필수인력, 보건의료인 돌봄종사자 등 2분기 미접종자들은 내달 7일부터 접종 받을 수 있으며, 접종백신은 아스트라제네카(AZ)이다.

아스트라제네카(AZ) 백신은 2회 접종으로 1차 접종 이후 11~12주 뒤에 2차 접종을 받아야 한다.

예약은 ‘온라인 사전예약 누리집’에서 가능하며, 온라인 예약이 어려운 고령자들을 위해서 ‘질병관리청 감염병 전문콜센터와 고흥군 콜센터에서 전화예약 서비스를 제공한다.

또한 혼자 예약이 어려운 취약계층의 경우, 본인 신분증과 본인 명의 휴대전화를 가지고 읍·면사무소를 방문할 경우 고령자 본인이 온라인 사전예약을 할 수 있도록 도울 예정이다.

군 관계자는 “최근 관내에서 코로나 확진자가 빠르게 증가되는 상황에서 예방접종 순서가 도래한 주민들은 적극적으로 예방접종에 참여해주고, 접종전일 또는 당일 건강상태가 좋지 않은 경우 예약된 접종기관으로 연락해 건강상태가 좋은 날 안전하게 접종 받으시길 바란다”고 안내했다.

한편, 18세 이상 접종대상 인원은 5만8387명으로, 전날 기준 접종자는 8617명이며 접종률은 14.75%(1차 접종기준)를 나타내고 있다.

