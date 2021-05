김성수 과기혁신본부장, '소·부·장 국가연구인프라 운영위' 착수회의 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 6일 김성수 과학기술혁신본부장이 소재·부품·장비 국가연구인프라(3N, 국가연구실(N-Lab)·국가연구시설(N-Facility)·국가연구협의체(N-Team)) 운영위원회 착수회의에 참석해 운영위원 위촉장 수여와 3N 제도 개선 등을 위한 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.

과기정통부는 2019년 7월 일본 수출규제 발생 이후 ‘소재·부품·장비 연구·개발(R&D) 혁신대책’의 일환으로 51개 국가연구인프라를 지정해 핵심 원천기술개발, 기술사업화를 위한 공정기술 개발과 테스트베드 제공 등 소재·부품·장비 R&D에 대한 전주기 지원을 추진하고 있다.

이를 통해 세계 최초 고체전해질 대량 저가 원천기술개발, 성능(2배)과 내구성(5배)이 대폭 향상된 코어-쉘 구조 연료전지 전극 촉매기술 개발 등 소재·부품·장비 원천기술개발 성과뿐만 아니라 제품 국산화를 위한 공정기술개발과 시제품 제작 및 테스트 지원, 산업현장의 애로사항 해소를 위한 컨설팅 등 기술개발부터 산업화 전주기에 걸쳐 다수의 성과를 창출했다.

이번에 구성된 국가연구인프라(3N) 운영위원회는 3N 대표자 15인으로 구성돼 3N 활동계획 종합 조정, 현장 의견수렴 및 산·학·연 협업 중개, 핵심기술 및 품목 기술수요 발굴 등 3N 활동·운영 전반을 주관하고 소통창구 역할을 수행할 예정이다.

김성수 본부장은 “지속되는 글로벌 공급망(GVC) 위기 상황에서 소재·부품·장비 국산화 및 핵심기술 확보가 중요하다”며 “소재·부품·장비 국가연구인프라(3N)가 중요한 역할을 할 것으로 기대하고, 앞으로도 현장의견을 바탕으로 지속적으로 제도를 발전시키겠다”고 밝혔다.

