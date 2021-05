[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡에서 5일 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

카카오톡 장애는 이날 오후 9시47분께부터 발생해 2시간이 넘도록 이어지고 있다.

일부 이용자들에게 PC버전과 모바일 버전에서 메시지 수·발신이 원활하지 않은 현상을 겪었고, PC카톡은 아예 로그인이 되지 않는 경우도 있었다.

카카오 측은 "카카오톡 로그인·메시지 수신 실패 현상에 대한 점검 작업이 지연되고 있다"면서 "최대한 빠르게 해결할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

카카오톡은 지난해 3월에 두 차례 장애에 이어 11월에도 30여분 간 오류가 발생한 바 있다.

