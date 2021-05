[포토]동대문구 드림스타트 어린이날 맞이 ‘집콕 요리교실 키트’ 지원

동대문구, 드림스타트 195가구에 쌀 케이크 만드는 ‘집콕 요리교실 키트’ 제공

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 어린이날을 축하, 지역내 취약계층 아동의 가족 195가구에게 행복한 하루를 선물한다.

취약계층 아동이 공평한 출발선에서 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤형 서비스를 지원하는 동대문구 드림스타트는 올해 어린이날을 맞아 부모와 아동이 함께 만들 수 있는 ‘집콕 요리교실 키트’를 비대면 방식으로 제공한다.

‘집콕 요리교실 키트’는 케이크 시트와 라이스클레이, 앙금, 초코펜 등으로 구성돼 있다.

가족들은 함께 배송되는 동영상 자료를 보고 맛과 즐거움, 그리고 가족 간의 사랑을 더한 미니 쌀 케이크를 만들 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “장기화된 코로나19로 인해 문화체험활동의 기회가 감소한 취약계층 아동과 그 가족이 함께 집에서 케이크를 만들며 소중한 추억을 만들기를 바란다”며 “동대문구는 앞으로도 아동복지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr