식약처, 이물 혼합된 한약재 ‘위령선’ 제품 회수·폐기

[아시아경제 구은모 기자] 식품의약품안전처는 한약재 '위령선' 3개 제품에 위령선처럼 보이기 위해 만든 이물이 섞여있는 것을 확인하고, 해당 제품을 회수·폐기 조치했다고 4일 밝혔다.

회수 대상 제품은 엔탭허브가 판매한 '엔탭위령선(제조번호 ETC20561-1)', 현진제약의 '현진위령선(20135-01)', 학교법인 경희학원의 '경희한약위령선(CLE-1901)' 등이다.

해당 제품들에는 위령선처럼 보이기 위해 다른 식물 뿌리를 색소 등으로 염색한 것으로 추정되는 이물이 들어가 있었다. 이물이 검출된 위령선은 물에 넣어 휘저었을 때 즉시 색소가 물에 용해돼 육안으로 확인이 가능하다. 사용 전에 반드시 확인한 후 사용해야 한다.

식약처는 현장조사를 통해 이물 등이 혼입된 원인 조사에 착수하고 위령선 수입통관검사를 강화해 한약규격품의 제조 단위별 유통품 수거·검사를 통해 품질관리를 강화하겠다고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr