[아시아경제 박지환 기자] 고려신용정보 고려신용정보 049720 | 코스닥 증권정보 현재가 7,040 전일대비 10 등락률 +0.14% 거래량 47,844 전일가 7,030 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일고려신용정보, 행복드림금융대부 주식 30억에 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 는 4일 종속회사 행복드림금융대부주식회사에 10억원 규모의 금전대여를 결정했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr