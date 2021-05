경남도, 10일부터 기획단속

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 10일부터 2주간 도내 축산물 가정간편식 제조업체에 대한 집중 단속에 나선다.

코로나19 사태 장기화로 소비자들의 먹거리 성향이 변하면서 식품제조업체들은 가정간편식 제품을 출시하고 기존의 간편식 제품 생산량도 확대해 나가고 있다. 이와 함께 제품 공정에 대한 관리부실, 기준 및 규격 위반 등 위생상 문제점 발생 가능성에 대한 도민의 우려 또한 높아지고 있다.

이와 관련, 경남도 특별사법경찰은 마트, 인터넷 쇼핑몰, 소셜커머스 등에서 유통되는 가정 간편식 제품의 법률 위반 개연성이 높은 제품과 불량 가정간편식의 유통을 사전 차단할 계획이다.

주요 단속 내용은 무허가 축산물가공품 제조·판매 여부, 축산물 원산지 거짓·혼동 표시 여부, 위해 또는 기준 및 규격 위반 축산물 제조·판매 행위 등이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr