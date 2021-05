3일마다 100만명씩…인도 누적확진 2000만 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 누적 확진자가 2000만명을 넘어섰다. 최근 3~4일마다 확진자가 100만명씩 쏟아져 나올 정도로 확산세가 거센 탓이다.

인도 보건·가족복지부는 4일 오전 기준 일일 신규 확진자 수는 35만7229명으로 집계됐다고 발표했다.

하루 신규 확진자 수가 이날 13일 연속 30만명을 넘어서면서 누적 확진자도 2000만명을 웃돌았다. 누적 확진자 수는 2028만2833명으로, 미국(3323만561)에 이어 두 번째로 많다.

신규 사망자 수는 이날 3449명을 기록했다. 최근 7일 연속 3000명을 넘는 등 연일 세계에서 가장 많은 사망자 수를 기록 중이다. 누적 사망자 수는 22만2408명이다.

증가세는 다만 조금씩 둔화하고 있다. 인도는 지난 1일 세계에서 처음으로 하루 신규 확진자 수 40만명을 돌파했다가 소폭이지만 3일 연속으로 감소했다.

특히 '감염 핫스폿'으로 꼽혔던 수도 뉴델리, 뭄바이 등의 신규 확진자 수가 줄어드는 추세다. 전날 기준 뉴델리의 신규 확진자 수는 1만8043명으로 지난달 하순 최고치보다 1만명 가량 감소했다. 뭄바이는 3월 중순 이후 최저치(2624명)를 기록했다.

