임혜숙 논란에 與 “국민의힘, 후보자 흠집내기 멈춰야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 4일 진행 중인 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자 인사청문회에 대해 “국민의힘이 왜곡된 주장으로 후보자 흠집내기에 급급해 하고 있다”고 비판했다.

한준호 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 “임 후보자의 NST(국가과학기술연구회) 이사장 추천의 절차과정, 자격요건, 연구회 정관 결격사유 전체를 살펴봐도 법적, 절차상 문제가 전혀 없다”며 이같이 말했다.

국민의힘은 이날 청문회에서 임 후보자가 NST 이사장 응모 당시 결격사유에 ‘정당에 소속하지 않은 사람’이 명시되어있음에도 불구하고 후보자가 민주당 당적을 보유하고 있었다고 비판했다.

한 원내대변인은 “정당에 소속된 채로 이사장직을 수행해서는 안 된다는 의미이지, 이사장 후보로 응모하거나 추천받는 것 자체를 제한하는 것이 아니다”라며 “명백히 사실을 곡해하는 주장이며, 삼척동자도 알만한 내용”이라고 비판했다.

이어 “후보자가 제자의 석사학위 논문과 유사한 내용으로 학술지에 게재한 것이 논문 표절이라는 주장은 이공계 학위논문, 연구과정을 이해하지 못한 무지에서 비롯된 것”이라고도 꼬집었다.

그는 “오히려 제자를 위해 지도교수로서 공동연구자로 함께 논문연구를 하고 학술지 등재까지 시킨 것”이라며 “과학기술계 발전을 위해 노력해온 능력있는 장관 후보자라는 것을 방증한다”고 강조했다.

그러면서 “국민의힘에게 요청한다. 인사청문회는 후보자의 능력과 자질을 검증하는 자리다. 반대를 위한 반대를 멈춰달라”며 “사실 왜곡으로 불필요한 후보자 흠집내기를 멈춰주길 바란다”고 당부했다.

