금감원, 금소법 공모전 시상식 개최…7작품 선정

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 4일 금융소비자보호법(금소법) 콘텐츠 공모전 시상식을 열었다.

금감원은 금소법의 강화된 금융소비자보호제도를 전 국민에게 알리기 위해 관련 콘텐츠 공모전을 기획했다. 접수된 242개 작품에 대해 외부 금융교육전문가 등의 공정한 심사를 거쳐 총 7작품을 선정했다.

대상은 금소법의 주요 제도를 아기돼지 캐릭터로 설명한 '세사람' 팀이 차지했다. 금소법을 엄마와 아들의 일화로 소개한 '금감이와 친구들' 팀과 강화된 소비자 권리를 안전벨트에 비유한 '포스트유니브'팀은 최우수상을 수상했다.

금감원은 공모전 수상작(UCC, 카드뉴스 등)을 홈페이지 및 SNS 등에 게시하는 등 적극 활용할 계획이다.

윤석헌 금감원장은 "다소 어려운 주제에도 창의적이고 재밌는 작품을 만들어 참여해준 참가자들 모두에게 감사를 드린다"며 "공모전 출품작들이 국민들에게 금소법을 보다 쉽고 재밌게 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

