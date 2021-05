부산 강서 연구개발특구에도 ‘투기 의심사례’ 있다 … 부산시 1건 수사의뢰, 1건 검토 중

부산시, 공무원 부동산 투기의혹 1차 조사 마무리

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산연구개발특구에서 부동산 투기 의심 사례 1건이 포착돼 부산시가 수사 의뢰 결정을 내렸다.

부산시는 4일 강서구 대저동 연구개발특구에 대한 부동산 거래 특별조사를 마무리했다고 밝혔다.

조사 대상은 연구개발특구 공공택지와 그 주변 지역 1만4514필지였다. 공공주택지구 주민공람공고 이전 5년간인 2016년부터 2021년 2월까지 토지거래 내역을 살펴봤다.

부산시에 따르면 관련 부서 직원과 가족 6839명의 취득세 납부 자료를 확인해 직원 4건, 직원 가족 7건 등 총 11건에 대해 10명의 거래 내역을 확인했다.

거래유형은 상속 3건, 증여 6건, 매매 2건이다. 이 중 토지 매매 2건을 집중 조사해 직원 가족 거래 1건이 도시개발 관련 부서의 내부 정보를 이용했을 개연성이 있는 것으로 추정돼 수사 의뢰 대상이다.

나머지 1건은 토지취득 경위, 자금 마련 방법 등에서 투기 의심 정황을 발견할 수 없었다는 게 부산시 설명이다.

부산시는 또 본인 동의서를 제출하지 않은 부산시 직원 1명에 대해서도 수사 의뢰를 검토 중이다.

연구개발특구 조사를 위한 개인정보 활용에는 부산시, 강서구, 부산도시공사 직원 1466명, 부산시·강서구 직원 가족 4270명(100%), 부산도시공사 직원 가족 761명(95.7%)이 동의했다. 본인과 가족을 포함한 퇴직자의 개인정보 동의자는 부산시·강서구 342명(59.1%), 부산도시공사는 한 명도 없었다.

부산시는 지난 3월 자체조사단을 구성해 연구개발특구 개발 관련 부서 직원과 부산도시공사 직원, 그 가족(배우자, 직계존비속)의 토지 보유 및 거래 여부를 조사했다.

부산시는 이번 달 말까지 에코델타시티 친수구역을 비롯한 오리일반산단 조성사업, 일광지구 도시개발사업, 국제산업물류단지, 서부산권 복합유통단지, 센텀2지구 첨단산단지 조성 등 6곳에 대한 2차 조사를 진행한다.

조사대상자는 부산시, 해운대구, 강서구, 기장군, 부산도시공사 전 직원과 관련 직원의 직계존비속을 포함해 1만6000여명이다.

부산시는 2차 조사 결과 불법투기 의심 정황이 있는 직원은 수사 의뢰를 원칙으로 하고 수사 결과 위법 행위가 확인되면 징계 등 책임을 묻을 방침이다.

류제성 부산시 자체조사단장은 “2차 조사는 신속하게 추진되고 있다”며 “공직사회에 대한 시민 불신을 해소하기 위해 부동산 투기 의혹 조사를 강도 높게 할 계획”이라 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr