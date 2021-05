호남대, 인공지능 신기술 릴레이 2차 특강 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 4차 산업혁명 시대에 발 빠른 대응을 위해 재학생과 지역사회 구성원들을 아우르는 인공지능 신기술 릴레이 2번째 맞춤형 특강을 실시했다.

4일 호남대에 따르면 호남대 AI빅데이터 연구소는 전날 오후 미래자동차공학부 이은경 교수를 초청해 ‘자율주행과 인공지능’을 주제로 2차 특강을 진행했다.

AI융합대학 공과대학 2~3학년을 대상으로 한 이번 특강은 지역사회 구성원들까지 강의 내용을 공유할 수 있도록 대면과 비대면을 병행해 이뤄졌다.

지난달 15일 ‘인공지능의 개념과 그의 응용’을 주제로 시작된 인공지능 관련 신기술 릴레이 맞춤형 특강은 오는 6일 ‘빅데이터와 에너지활용 사례’, 17일 ‘인공지능과 의료융합’이란 주제로 3~4차 특강이 이어진다.

한편 호남대 AI빅데이터 연구소는 연구회, 논문집 발간 외에도 신기술 전문가들을 초청해 인공지능, 빅데이터, 인공지능 산업, 인공지능 교육, 인공지능 융합분야 등 다양한 주제의 워크숍을 개최하고 있다.

