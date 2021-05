롯데百, 국제놀이학교 브랜드 '킨더마마'와 키즈 영어문화 공간 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 서울 강서구 김포공항점 2층 문화홀에 국제 놀이학교 브랜드 놀이 공간 '킨더마마 더 시그니처'를 오픈했다고 4일 밝혔다.

'킨더마마 더 시그니처'는 킨더마마의 상위버전 놀이 공간으로 4~9세 대상이다. 멤버십을 통해 운영되는 국제 놀이 학교 브랜드로 교사와 아이 비율이 1대 3 이하인 소수 정예로 운영된다.

약 893㎡ 규모 공간을 플레이존, 북 리딩존, 아트&가베존, 영어 튜터링 존, 요가&피트니스 존 등 독립된 활동존으로 분리해 각각 테마에 맞는 놀이를 통해 영어를 자연스럽게 체득할 수 있도록 체험식 프로그램을 운영한다.

