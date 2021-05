11번가, 분당에 거점 공유 오피스 구축…스마트워크 강화

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 분당선 수내역 인근에 거점 공유 오피스를 마련해 스마트워크 환경을 강화한다고 4일 밝혔다.

11번가는 분당지역에 70~80석 규모의 거점 공유 오피스를 구축할 계획이다. 11번가는 수내역 인근의 흥국생명 분당사옥 8층의 임대차 계약을 체결하고 다음달까지 설계와 시공을 마무리해 7월 중 오픈 운영할 예정이다.

분당 거점오피스는 11번가 구성원 누구나 이용할 수 있으며 이를 위한 예약시스템을 개발해 제공할 계획이다. 11번가는 지난해 코로나19로 비대면 기반의 재택 근무가 일상화된 근무환경의 변화에 따라 이를 뒷받침할 수 있는 인프라 구축과 재택 기반의 업무효율성을 강화하기 위한 시스템 개선 등의 노력을 계속해 왔다.

11번가 본사는 서울역 인근 서울스퀘어에 위치해 있고, 삼성동 위워크에 200여석 규모의 사무실을 두고 있다. 또한 본인의 근무 계획에 따라 근무일정을 자유롭게 조정할 수 있는 선택적 근무등록제도를 기본 시행하고 있다.

11번가 관계자는 “분당 거점 오피스를 마련하면서 편리한 근무환경은 물론 분당 판교 지역에 거주하는 개발자들의 인력채용에서도 더 유리한 조건을 제공할 수 있게 됐다”며 “구성원들에게 최적의 근무환경을 제공하고 그를 통해 구성원의 워라밸 유지에 도움될 수 있도록 회사의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

