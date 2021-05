[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 필터 속 찌꺼기까지 살균 세척하는 '청호 자가관리 정수기 셀프'의 홈쇼핑 방송을 진행한다고 4일 밝혔다. 6일 오후 12시 40분부터 1시간 동안 현대홈쇼핑 채널을 통해 방송되며 청호나이스는 셀프 살균 세척기능을 집중 소개할 예정이다.

'청호 자가관리 정수기 셀프'는 올해 1월 출시된 제품으로 필터 속까지 살균 세척해 주는 제품이다. 살균 기능 작동시 원수가 필터를 거쳐 정수되는 흐름의 역방향으로 살균수가 필터 내부로 유입, 살균과 동시에 필터 및 유로 내부에 있을 수도 있는 작은 미세 이물질 입자까지 세척·배출해 준다. 필터 속까지 살균 세척해 필터의 위생은 물론 수명까지 증가시킨 제품이다. 이날 방송에서는 청호나이스 얼음정수기 주력 제품인 '청호 살균 얼음정수기 세니타'도 소개된다.

