[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시 별내면 청학리 수락산 입구 앞 교차로 개선 공사가 완료됐다.

남양주시는 "2019년 해당 교차로를 개선 사업 대상지로 선정한 이후 지난해 7월에 착공, 10개월 만에 공사를 마무리했다"면서 "수락산에서 의정부 방면으로 나가는 차량은 회전 차로를 이용해 안전하게 통행할 수 있게 됐다"고 3일 밝혔다.

시는 또, 거성아파트 방면으로 들어가는 좌회전 차로를 별도로 설치해 교통안전 외에 본선 도로 용량이 늘어나는 효과도 함께 나타날 것으로 기대했다.

해당 교차로는 불법 유턴이 상습적으로 발생해 교통사고 발생 위험률이 높았던 곳이며, 교량 밑에는 대형 화물 차량이 상시 불법 주·정차해 개선이 필요한 곳으로 지적됐다.

