[아시아경제 이선애 기자] 색조화장품 제조자 개발생산(ODM) 업체 씨앤씨인터내셔널은 기관 투자자 수요예측 결과 공모가를 희망 범위 상단인 4만7500원으로 확정했다고 3일 밝혔다.

이에 따른 공모 금액은 총 713억원이다.

수요예측에는 국내외 기관 1239곳이 참여해 경쟁률 1029대 1을 기록했다.

씨앤씨인터내셔널은 오는 6∼7일 일반 청약을 거쳐 17일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다.

배은철 씨앤씨인터내셔널 대표이사는 "글로벌 색조화장품 ODM 전문기업으로서 전 세계 화장품 시장에서 두각을 보이며 앞서 나가는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

