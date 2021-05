[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 3일 개최된 '서울비전 2030 위원회' 발대식에서 이석준 전 국무조정실장을 위원장으로 위촉했다고 밝혔다.

이석준 서울비전 2030 위원장은 제26회 행정고시 출신으로 기획재정부, 금융위원회 등 예산, 재정, 정책기획, 금융 관련 요직을 두루 거쳤고 특히 부처간 이해관계를 조율하고 갈등을 조정하는 국무조정실장을 역임했다.

서울비전 2030 위원장은 발대식 현장에서 호선방식으로 선출됐고 앞으로 7월 중순까지 시민의 삶의 질과 서울의 도시경쟁력 제고를 위한 밑그림과 토대를 그리는 역할을 하게 된다.

