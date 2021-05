첫날 공매도 거래대금 1.1조원…셀트리온·LG디스플레이·신풍제약·씨젠 순

[아시아경제 이선애 기자] 3일 코스피200과 코스닥150 지수 종목을 대상으로 공매도가 재개된 가운데 첫날 공매도 거래 규모가 약 1조1000억원에 달했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 시장 공매도 거래 대금은 8140억원, 공매도 거래량은 1854만5154주였다. 투자자별 거래 대금은 외국인이 7382억원으로 가장 많았고 이어 기관 636억원, 개인 132억원 순이었다.

이날 코스닥 시장 공매도 거래 대금은 2790억원, 공매도 거래량은 968만3989주였다. 투자자별 거래 대금은 외국인 2176억원, 기관 565억원, 개인 49억원 순으로 많았다.

양 시장 통틀어 일일 공매도 거래대금은 1조931억원이다. 이 가운데 외국인 거래대금이 9559억원으로 87%를 차지했다. 기관과 개인의 공매도 거래대금은 각각 1191억원, 181억원을 기록했다.

전반적으로 하루 공매도 거래 규모는 공매도 금지 이전보다 커졌다. 전체 공매도 거래대금은 2019년 일평균 4207억원보다 약 2.6배로(159.8%) 증가했다. 작년 3월 공매도 금지 직전 10거래일 일평균인 8610억원과 비교하면 27.0% 늘어난 수준이다.

투자자별 일간 공매도 거래대금을 2019년 평균과 비교하면 개인과 외국인이 각각 3.8배(279.2%), 3.6배(262.0%)로 늘었다. 반면 기관 거래대금은 오히려 21.6% 줄었다.

지난해 3월 10거래일간 평균과 비교하면 개인과 외국인은 각각 2배로(101.5%·100.8%) 늘고 기관은 3분의 1 수준으로 줄었다.

이날 공매도 거래대금 1위 종목은 710억원이 거래된 셀트리온이다. LG디스플레이(491억원), 신풍제약(291억원), 씨젠(289억원), LG화학(278억원), HMM(231억원), 금호석유(218억원) 등이 그 뒤를 이었다.

거래대금 대비 공매도 거래대금 비중이 큰 종목은 삼성카드(56.45%), 현대해상(46.06%), 다원시스(41.56%), 엔케이맥스(38.34%), 오뚜기(37.77%), 롯데지주(37.65%), 씨젠(34.68%) 등이었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr