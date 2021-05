[상보] 김오수 "어렵고 힘든 시기, 막중한 책임감 느껴"

서울고검에 인사청문회 준비단 사무실 마련할 듯

[아시아경제 김형민 기자] 김오수(58·사법연수원 20기) 검찰총장 후보자는 3일 문재인 대통령의 지명 후 "어렵고 힘든 시기에 검찰총장 후보자로 지명돼 막중한 책임감을 느낀다"고 소감을 밝혔다.

김 후보자는 이날 오후 문재인 대통령의 신임 검찰총장 후보자 지명된 직후 서울고검을 찾아 취재진에 "겸허한 마음으로 인사청문회 준비에 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.

김 후보자의 인사청문회 준비단 사무실은 서울고검에 마련될 것으로 알려졌다.

김 후보자는 전임자인 윤석열 전 총장보다 3기수 위 선배다. 전임 총장보다 선배 기수가 후보자로 지명된 것은 이번이 처음이다.

김 후보자는 지난달 29일 검찰총장 후보추천위원회로부터 후보 4명 중 한 명으로 추천된 이후부터 유력한 후보로 거론됐다.

그는 2018년 박상기 전 법무부 장관 시절부터 지난해 초 추미애 전 장관 때까지 법무부 차관을 지냈다. 이런 배경으로 문재인 정부의 역점 과제인 검찰개혁에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr