전남대 컨소시엄, 인공지능 분야 디지털 혁신공유대학 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교 컨소시엄이 인공지능 분야 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학’에 선정됐다.

전남대 컨소시엄은 3일 교육부와 한국연구재단이 발표한 인공지능분야 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학’(이하 디지털 혁신공유대학) 사업에 선정됐다고 밝혔다.

이로써 전남대 컨소시엄은 오는 2026년까지 6년간 102억원을 지원받아 참여 대학들과 함께 의료(전남대), 공공행정(서울시립대), 교육학 및 경제·경영학(성균관대), 농업(전주대), 스마트시티(서울과기대) 등 융합 교과목을 개발하고, 화상토론 시스템 구축을 통해 교육 접근성 제고에 힘쓸 계획이다.

또 각 분야별로 개발된 교육 자료는 사업 수행 대학 전체가 공유·활용하고 사업에 참여하지 않는 대학 뿐 아니라 일반 국민에도 공개하는 등 성과확산에도 나설 예정이다.

‘한국판 뉴딜’ 신규 과제로 불리는 디지털 혁신공유대학 사업은 여러 대학에 흩어져 있는 신기술분야 교육자원을 공동 활용하고, 산업체·언구기관·학회·민간기관 등이 참여해 국가수준의 핵심인재를 양성하는 협력체계를 구축하는 것을 골자로 한다.

사업분야(주관대학)는 ▲인공지능(전남대)을 비롯해 ▲빅데이터(서울대) ▲차세대반도체(서울대) ▲미래자동차(국민대) ▲바이오헬스(단국대) ▲실감미디어(건국대) ▲지능형로봇(한양대(ERICA)) ▲에너지신산업 등 8개다.

정성택 전남대 총장은 “참여대학뿐만 아니라 산업계, 연구계 등의 역량까지 결집해 우리나라 인공지능분야 인재 양성을 주도할 것”이라며 “전남대가 인공지능 인재 교육의 메카로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

