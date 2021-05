원희룡 지사 “5월 가정의 달, 누구도 소외되지 않는 제주 만들어야”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사는 3일 “5월 가정의 달을 맞아 누구도 소외되지 않는 제주를 만들자”고 강조했다.

원 지사는 이날 오전 9시 집무실에서 공직자들과 영상으로 진행된 ‘5월 소통과 공감의 날’에서 이 같이 밝혔다.

원 지사는 추가로 ▲코로나19 2분기 예방접종의 차질없는 진행 ▲관광지·도민생활 주요 접점지 중심 방역상황 점검 ▲국비 절충 집중으로 흔들림 없는 도정 유지 등도 주문했다.

그는 “코로나19로 평범한 일상이 송두리째 흔들리면서 공동체와 가정이 우리의 삶에 얼마나 중요한 역할을 해왔는지 다시 한 번 실감하게 된다”며 “가정과 지역공동체의 안전화 행복을 지키기 위해서는 아직 갈길이 많이 남아 있다”고 전했다.

이어 “이번 달은 특히 저출산·고령화 추세 속에서 우리 지역공동체와 가정이 앞으로 어떤 모습을 이뤄야 할지 함께 그려보면 좋겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr